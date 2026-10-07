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Mëngjesin e sotëm, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, ka uruar presidenten e re të zgjedhur të Kosovës, Justina Shiroka-Pula.
Sipas zëdhënësit të ambasadës gjermane, Rudolph, në letrën e tij drejtuar presidentes Shiroka-Pula ka deklaruar se “Gjermania dhe Kosova gëzojnë një partneritet të fortë dhe të qëndrueshëm”.
“Ky bashkëpunim i ngushtë ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e stabilitetit dhe zhvillimit në rajon. Pres me shumë kënaqësi të punoj me ju për të avancuar agjendën evropiane të Kosovës”, i ka thënë Rudolph presidentes së re të vendit në letrën e tij të urimit, raporton Klankosova.tv.
Justina Shiroka-Pula është zgjedhur mbrëmë në krye të shtetit, me 81 vota në Kuvendin e Kosovës. /Klankosova.tv