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Ambasadori i BE-së në Kosovë, Dirk Schuebel, është takuar me kryetarin e Prishtinës, Përparim Rama, me të cilin diskutoi për mbështetjen e BE-së në zhvillimin e kryeqytetit.
Schuebel ka thënë se BE-ja do të vazhdojë të investojë në infrastrukturën publike, mobilitetin, efikasitetin energjetik dhe mjedisin e Prishtinës, përfshirë edhe përgatitjet për Lojërat Mesdhetare 2030.
🇪🇺 EU support for 🇽🇰 Kosovo capital Pristina's development was at the centre of my first meeting with Mayor @perparim_rama.— Dirk Schuebel (@EUAmbKS) September 21, 2026
Underlining the importance of local-level democracy, I noted that the EU will keep investing in Pristina’s public infrastructure, mobility, energy… pic.twitter.com/hGTMIawfG0
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e demokracisë në nivel lokal.