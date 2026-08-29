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Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, në një intervistë ekskluzive në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, vjen me rrëfimin e tij për misionin diplomatik katërvjeçar në Prishtinë.
Guerot tregon se momenti më sfidues i mandatit të tij ishte sulmi në Banjskë.
Mes të tjerash, gjatë kësaj interviste, diplomati francez flet për urën e Ibrit, si dhe për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Aleanca Francë–Kosovë dhe bashkëpunimi për Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030” janë gjithashtu ndër temat për të cilat flet Guerot në këtë intervistë.
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