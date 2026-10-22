Lajmet e fundit
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves ka zhvilluar një takim me ministrin për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq.
Sipas njoftimit të ambasadorit, ata dikutuan për prioritetet e komuniteteve joshumicë dhe punën e ministrisë në adresimin e nevojave të tyre, transmeton Klankosova.tv.
Pos tjerash, Hargreaves theksoi mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për hapa konkretë që forcojnë të drejtat e komuniteteve, pjesëmarrjen e tyre dhe besimin në institucionet e Kosovës.