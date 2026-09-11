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Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj, ka zhvilluar takim me ambasadorin e Britanisë së Madhe, z. Jonathan Hargreaves.
Gjatë takimit, Hargreaves dhe Isufaj diskutuan çështjet aktuale në fushën e sundimit të ligjit.
“Ambasadori britanik e përgëzoi Prokurorisë Speciale për punën e saj, dhe riafirmoi mbështetjen dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit. Mbështetjen dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit, me autoritetet e Britanisë së Madhe, e theksoi edhe z.Isufaj si një nga partnerët kryesorë insitucionalë të Prokurorisë Speciale”, thuhet në njoftimin në Facebook./Klankosova.tv