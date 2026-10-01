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Ambasada e Izraelit në Kosovë ka dhënë detaje lidhur me tentativën e sulmit terrorist në bordin e fluturimit të “Fly Dubai” nga Dubai për në Tel Aviv.
Në një njoftim për media, nga kjo ambasadë është bërë e ditur se Izraeli e vlerëson incidentin në bordin e fluturimit të “Fly Dubai” si një tentativë sulmi terrorist xhihadist, që synonte qytetarët izraelitë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Marrëveshjet e Abrahamit.
Sipas informacionit fillestar të disponueshëm për autoritetet izraelite, sipas njoftimit, qëllimi i dukshëm i pilotit ishte të rrëzonte avionin me pasagjerët në bord.
Në njoftim thuhet se terrori nuk do t’i thyejë lidhjet midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, dhe as përparimin që po bëhet në rajon.
“Piloti trim, kapiten Machchhar, me origjinë indiane, arriti të hapte derën e kabinës së pilotimit dhe të aktivizonte butonin e alarmit të rrëmbimit, ndërkohë që ishte plagosur rëndë me thikë nga bashkëpiloti. Pasagjerët izraelitë treguan guxim të jashtëzakonshëm. Pasi kuptuan se çfarë po ndodhte, ata hynë në kabinën e pilotimit, u përballën me agresorin dhe e neutralizuan atë, duke ndihmuar në rikthimin e kontrollit mbi avionin. Më pas, një ekuipazh alternativ fluturimi, i cili ndodhej gjithashtu në bord, mori kontrollin e avionit dhe e uli atë në mënyrë të sigurt në Arabinë Saudite.”, thuhet në njoftim.
Sipas njoftimit, veprimet e tyre të menjëhershme parandaluan një katastrofë të mundshme dhe shpëtuan jetën e të gjithë personave në bord.
“Piloti dhe anëtarët e ekuipazhit nga Emiratet e Bashkuara Arabe treguan guxim dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm gjatë gjithë incidentit. Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe qëndrojnë së bashku kundër terrorizmit. Ky nuk ishte vetëm një sulm i dukshëm ndaj pasagjerëve izraelitë. Ishte gjithashtu një sulm ndaj marrëdhënieve midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe ndaj vizionit të përfaqësuar nga Marrëveshjet e Abrahamit. Veprimet e ekuipazhit nga Emiratet dhe të pasagjerëve izraelitë dëshmojnë të kundërtën e asaj që terroristët synojnë të arrijnë: izraelitët dhe emiratasit qëndrojnë së bashku përballë terrorizmit.”, thuhet tutje.
Aty thuhet se ata që synojnë të shkatërrojnë paqen dhe normalizimin nuk do të përcaktojnë të ardhmen e rajonit tonë.
“Izraeli e vlerëson thellësisht marrëdhënien e tij me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe mbetet i përkushtuar për forcimin e lidhjeve midis dy vendeve dhe popujve tanë.”, thuhet në njoftim.