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Punonjësit e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë janë mbledhur sot për të përkujtuar 25-vjetorin e sulmeve terroriste të 11 Shtatorit 2001.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ambasada e ShBA-së në Kosovë ka nderuar kujtimin e mijëra personave që humbën jetën në sulmet terroriste, si dhe guximin e pjesëtarëve të parë të reagimit dhe qëndrueshmërinë e popullit amerikan, transmeton Klankosova.tv.
Në ceremoninë përkujtimore, flamuri amerikan është ngritur në gjysmështizë, ndërsa pjesëtarë të komunitetit të Ambasadës kanë marrë pjesë në homazhin kushtuar viktimave të tragjedisë që tronditi Shtetet e Bashkuara dhe mbarë botën më 11 shtator 2001.