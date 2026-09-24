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Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka nderuar policin e Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili u vra në krye të detyrës gjatë sulmit të armatosur në Banjskë në shtator të vitit 2023.
Përmes një postimi, Ambasada amerikane tha se i bashkohet Kosovës në nderimin e Bunjakut, transmeton Klankosova.tv.
“Ritheksojmë thirrjen tonë që autorët të mbahen përgjegjës”, thuhet në deklaratën e Ambasadës së ShBA-së në Prishtinë.
Afrim Bunjaku u vra më 24 shtator 2023 në Banjskë, gjatë përleshjeve me grupin e armatosur serb. Ai është nderuar pas vdekjes me titullin “Hero i Kosovës”.