Lajmet e fundit
Ambasada britanike në Kosovë ka përkujtuar sot, në trevjetorin e sulmit në Banjskë, rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili u vra gjatë sulmit të 24 shtatorit 2023.
Përmes një reagimi, Ambasada ka nderuar guximin dhe profesionalizmin e Policisë së Kosovës në përballimin e sulmit dhe rivendosjen e sigurisë, transmeton Klankosova.tv.
“Tre vjet pas sulmit tragjik në Banjskë, kujtojmë zyrtarin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili humbi jetën në shërbim të vendit të tij”, thuhet në reagim.
Ambasada britanike ka vlerësuar gjithashtu përpjekjet e vazhdueshme të prokurorëve të Kosovës për ndjekjen e drejtësisë, duke theksuar se përgjegjësia mbetet thelbësore.
Sipas Ambasadës, personat përgjegjës për sulmin, përfshirë Milan Radoiçiqin, ende nuk janë përballur me drejtësinë.
“Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj autoriteteve serbe që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të siguruar që autorët të mbahen përgjegjës, pa vonesa të mëtejshme”, thuhet në reagim.