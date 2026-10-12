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Ambasada amerikane në Prishtinë ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Justina Shiroka Pulën, pas zgjedhjes së saj presidente e Kosovës.
Në një njoftim në Facebook, Ambasada Amerikane ka ritheksuar përkushtimin për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në avancimin e prioriteteve të përbashkëta.
“Ambasada Amerikane mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në avancimin e prioriteteve të përbashkëta, përfshirë paqen dhe stabilitetin rajonal, si dhe prosperitetin e ndërsjellë”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv