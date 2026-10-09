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Ambasada amerikane në Prishtinë ka mirëpritur zgjedhjen e Justinа Shiroka Pulës në postin e presidentes së Republikës së Kosovës.
Në një përgjigje për Klankosova.tv, nga një zëdhënës i Ambasadës amerikane shprehet gatishmëria për të bashkëpunuar me presidenten e re të vendit dhe institucionet e Kosovës.
“Ambasada e SHBA-së pret me padurim të bashkëpunojë me Justinа Shiroka Pulën, Presidenten e sapozgjedhur të Republikës së Kosovës”, thuhet në përgjigje, transmeton Klankosova.tv.
Më tej, Ambasada amerikane ka ritheksuar përkushtimin për avancimin e prioriteteve të përbashkëta me institucionet e Kosovës.
“Ambasada e SHBA-së mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në avancimin e prioriteteve të përbashkëta, përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe prosperitetin e ndërsjellë”, theksohet më tej në përgjigje.
Justina Shiroka Pula u zgjodh presidente e re e vendit më 6 tetor.