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Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka njoftuar për takimin e së ngarkuarës me punë të kësaj policie, Anu Prattipati, me presidenten e Kosovës, Justina Shiroka-Pula.
Sipas njoftimit të ambasadës, Prattipati është takuar për herë të parë me presidenten e Kosovës.
Ambasada amerikane ka theksuar se mbetet e përkushtuar për bashkëpunim me institucionet e Kosovës në avancimin e prioriteteve të përbashkëta.
"E ngarkuara me punë, Anu Prattipati, u takua sot për herë të parë me Presidenten e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula. Ambasada e SHBA-së mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në avancimin e prioriteteve të përbashkëta, përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe prosperitetin e ndërsjellë", thekson ambasada, transmeton Klankosova.tv.