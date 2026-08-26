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Deputetja e zgjedhur e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka kritikuar vonesat në shpërndarjen e mjeteve për blerjen e librave shkollorë, duke theksuar se kanë mbetur vetëm pesë ditë deri më 1 shtator.
Ajo ka thënë se prindërit ende nuk i kanë marrë mjetet nga MASHT-i dhe se ministri u ka bërë thirrje të presin, me arsyetimin se po negociohen çmimet me shtëpitë botuese.
Tash, kur kanë mbetur vetëm pesë ditë deri më 1 shtator, qëllojani se pozita e kujt është forcuar në këto negociata. Mos të harrojmë se ka komuna që nuk kanë as librari. E prindërit e dinë shumë mirë çka heqin çdo vit t'i gjejnë të gjitha librat, sepse shtëpitë botuese si biznese private që janë i shtypin librat bazuar në kërkesë. Amatera!
Bajrami ka ngritur shqetësime edhe për prindërit në komunat ku nuk ka librari, duke thënë se vonesat e vështirësojnë furnizimin me libra para fillimit të vitit shkollor.
“Një prej gjërave që ka funksionuar mirë në arsim ka qenë pikërisht furnizimi i nxënësve me libra, edhe këtë e përmbysët”, ka shkruar Bajrami. /Klankosova.tv
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