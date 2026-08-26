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Zyrtarët e Arsenalit janë gjithnjë e më optimist për transferimin e Julián Álvarez, pasi Atlético Madrid ka mbyllur derën për një kalim të tij te Barcelona.
Klubi madrilen kërkon rreth 130 milionë euro, ndërsa oferta aktuale e Arsenalit është 120 milionë euro, me mundësi për t’u rritur.
Situata e Álvarez te Atlético është tensionuar pas vërshëllimave të tifozëve ndaj tij.
Sipas raportimeve nga Spanja, sulmuesi argjentinas tashmë e sheh Arsenalin si opsionin e tij kryesor, duke e bërë gjithnjë e më të mundshëm transferimin para mbylljes së merkatos.