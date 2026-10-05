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Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit të Kosovës dhe njërit prej ish-krerëve të UÇK-së, Jakup Krasniqit u ka bërë thirrje deputetëve që të shkojnë në Kuvend dhe siç u shpreh “të bashkohemi përderi rreth UÇK-së”.
Në fund të mesazhit të tij, ai iu drejtua edhe qytetarëve me një përshëndetje të veçantë.
“I ftoj të gjithë kolegët deputetë, nga të gjitha partitë, të vijnë në Kuvend që të bashkohemi përsëri rreth UÇK-së, si dikur, e t’i mbrojmë me dinjitet çlirimtarët tanë dhe Kosovën. Qytetarë, të fala keni nga babi”, shkroi ai./Klankosova.tv