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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Altin Krasniqi, i është bashkuar protestuesve që po qëndrojnë pranë Kuvendit të Kosovës.
Krasniqi ka thënë se zhvillimet e sotme nuk duhet të trajtohen si çështje partiake apo politike, por si një çështje që, sipas tij, prek të gjithë qytetarët.
“Kjo nuk është çështje politike, nuk është çështje e një partie, është çështje e një populli. Prandaj, nuk duhet të kthehet kjo çështje dhe të luftohet sot kjo protestë në këtë mënyrë kaq brutale ndaj qytetarëve”.
Ai ka kërkuar që çështja të adresohet në Kuvend, duke bërë thirrje që deputetët të kthehen në sallë dhe të votojnë ligjin.
“Duhet me qenë në Kuvend, mos me kthy në çështje politike, duhet me qenë në Kuvend, me votu ligjin dhe me procedu me çështje të tjera. Protestuesit po bëjnë një protestë të qetë, prandaj mendoj që në mënyrë proporcionale me qenë edhe përgjigja e policëve”, deklaroi ai./Klankosova.tv