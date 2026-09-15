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Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit, Jakup Krasniqi përmes një postimi në Facebook është shprehur se UÇK ka qenë, është dhe do të mbetet historia më e lavdishme e popullit shqiptar.
Ai tha se asnjë gjykim dhe asnjë vendim nuk mund ta ndryshojë këtë të vërtetë historike, përcjell Klankosova.tv.
“Falë saj, shqiptarët e Kosovës kanë sot shtetin e tyre dhe jetojnë me dinjitet e liri. Asnjë gjykim dhe asnjë vendim nuk mund ta ndryshojë këtë të vërtetë historike. UÇK është vetë historia jonë, krenaria jonë dhe simboli i luftës sonë për liri”, thuhet në shkrimin e Krasniqit.