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Trajneri i Chelseat, Xabi Alonso, ka pranuar se humbja 2-1 ndaj Arsenalit ka lënduar skuadrën e tij, por ka theksuar se ekipi duhet të vazhdojë përpara.
Chelsea kaloi në epërsi me Morgan Rogers pas vetëm dy minutash, por Kai Havertz dhe Martin Odegaard përmbysën rezultatin në favor të Arsenalit, transmeton Klankosova.tv.
Na dhemb. Një humbje duhet të dhembë”, tha Alonso pas ndeshjes.
Spanjolli e cilësoi takimin si shumë intensiv dhe të baraspeshuar, ndërsa pranoi se Chelsea mund të kishte bërë më mirë te goli i dytë i pësuar.
Është vetëm ndeshja e tretë dhe rrugëtimi do të jetë shumë i gjatë. Ne duam të jemi aktivë dhe të marrim iniciativën”, deklaroi Alonso.
Chelsea mbetet me gjashtë pikë, ndërsa Arsenali vazhdon me pikë të plota.