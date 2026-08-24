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Trajneri spanjoll, Xabi Alonso e ka nisur me këmbë të mbarë punën e tij te gjiganti anglez, Chelsea.
Në ndeshjen e parë në Primier League, skuadra e tij ka fituar derbin londinez përballë Fulhamit.
Chelsea ka shënuar fitore si mysafire në “Craven Cottage” me rezultat 2:3.
Golat për ekipin e Alonsos i kanë shënuar, Pedro, Rogers dhe Palmer.
Kurse, për Fulham kanë shënuar King dhe Garcia.
Vlen të ceket se Joao Pedro golin e tij e ka shënuar në sekondën e 32-të të pjesës së parë. /Klankosova.tv