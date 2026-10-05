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Influenceri Fitim Sylejmani ka ndarë një mesazh prekës për shokun e tij, Laurent Krasniqi, i cili muajin e kaluar humbi jetën tragjikisht pas një aksidenti me motoçikletë.
Në kujtim të shokut të tij, Sylejmani ka publikuar një video në Tik-Tok dhe i është drejtuar me fjalë emocionuese, transmeton Klankosova.tv.
“Lali jem , faleminderit për gjithçka. Allahu të shpërbleftë me Xhenet e na bashkoftë prapë”, ka shkruar ai krahas videos prekëse.
@fitim.sylejmani
Lali jem 💔 faleminderit per gjithçka.Allahu te shperblefte me Xhenet e na bashkofte prape🪽💔♬ original sound - Fitim Sylejmani