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Flamengo po përgatit një lëvizje befasuese për portierin Alisson Becker. Klubi brazilian synon ta transferojë 34-vjeçarin në verën e vitit 2027, kur atij i përfundon kontrata me Liverpoolin, pa paguar tarifë transferimi.
Megjithatë, brenda klubit ka ndarje mendimesh për këtë transferim, për shkak të kërkesave të larta financiare të portierit dhe moshës së tij.
Në garë për rikthimin e Alissonit në Brazil është edhe Internacional Porto Alegre, skuadra ku ai nisi karrierën profesionale./Klankosova.tv