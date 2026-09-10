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Algjeria thotë se ka vendosur të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe pas asaj që e përshkroi si një seri veprimesh "provokuese ose armiqësore" nga Abu Dhabi pavarësisht "paralajmërimeve të përsëritura".
Ministria e jashtme e Algjerisë tha të enjten se veprimet e Emirateve të Bashkuara Arabe kishin arritur në një pikë ku ato nuk mund të konsideroheshin më të pranueshme dhe se kishte "shteruar të gjitha mjetet për të ruajtur marrëdhëniet dypalëshe", shkruan AlJazeera, transmeton klankosova.tv.
Thuhej se ambasadori i Emirateve të Bashkuara Arabe ishte thirrur në ministri, ishte informuar për vendimin dhe i ishin dhënë 48 orë për t'u bindur.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar në rritje vitet e fundit, pasi Algjeri dhe Abu Dhabi kanë marrë qëndrime të ndryshme për disa çështje rajonale.