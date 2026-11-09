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Ministrat e Jashtëm të vendeve të G7-ës janë mbledhur në Paris për të diskutuar nëse humbja e republikanëve në zgjedhjet afatmesme në SHBA do të ndikojë në politikën e jashtme të presidentit Donald Trump.
Takimi shënon paraqitjen e parë të sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, para aleatëve që nga zgjedhjet, në të cilat demokratët fituan terren në Kongres.
Sipas diplomatëve të G7-ës, rezultatet zgjedhore mund të kufizojnë hapësirën politike të Trumpit, por nuk pritet domosdoshmërisht një ndryshim i menjëhershëm i politikës së jashtme amerikane.
Në fokus të diskutimeve është lufta në Ukrainë, mbështetja ushtarake dhe financiare për Kievin, si dhe shqetësimet për sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Ministrat pritet të diskutojnë edhe konfliktin me Iranin dhe situatën e sigurisë në Liban, ku Franca po kërkon një kornizë të re sigurie nën mbështetjen e Kombeve të Bashkuara.
Takimi zhvillohet në një moment kur aleatët evropianë kërkojnë më shumë koordinim në politikën ndërkombëtare dhe qartësi lidhur me drejtimin e ardhshëm të administratës amerikane.