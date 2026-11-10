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Aleanca do të mbajë sot konferencë për media.
Nuk është bërë e ditur tema e kësaj konference, vetëm është njoftuar se ajo do të mbahet në hollin e Kuvendit të Kosovës.
“Ju njoftojmë se sot, në ora 10:45, Grupi Parlamentar i Aleancës do të mbajë konferencë për media në hollin e Kuvendit të Kosovës.”, thuhet në njoftim.
Aleanca së fundmi ka ngritur disa çështje, duke kritikuar ekzekutivin e vendit për tema siç janë energjia, shëndetësia dhe ndarjet buxhetore për vitin e ardhshëm. /Klankosova.tv