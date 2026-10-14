Lajmet e fundit
Aleanca po përgatitet për një fazë të re të mobilizimit politik dhe fuqizimit të strukturave të saj në të gjitha nivelet organizative.
Sipas njoftimit për media, të shtunën, në orën 16:00, në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë, Aleanca do të mbajë një takim të gjerë me strukturat e saj, ku kryetari Ardian Gjini do të shpalosë platformën politike të partisë dhe strategjinë e ardhshme për zhvillimin e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Takimi pritet të shërbejë si pikënisje për intensifikimin e aktivitetit politik, koordinimin e strukturave dhe përcaktimin e hapave të ardhshëm të Aleancës në raport me zhvillimet politike në vend”, thuhet në njoftim.