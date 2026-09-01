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Grupi Parlamentar i PDK-së dhe ai i Aleancës, bashkë me asamblistë dhe aktivistë nga Anamorava kanë vazhduar me aksionin simbolik para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.
Para mediave, opozita bashkë me aktivistët e asamblistët i bënë thirrje edhe një herë partisë fituese të zgjedhjeve të 7 qershorit që t’i zhbllokojë institucionet e vendit, transmeton Klankosova.tv.
“Qytetarëve të Kosovës të iu kthehen institucionet e mbi të gjitha të iu shërbehet atyre”, tha njëri nga përfaqësuesit e Anamoravës.
Deputeti i PDK-së, Fadil Demaku, para mediave i bëri thirrje kryeministrin në detyrë, Albin Kurtit që të kthehet në institucione.
“Ne nuk do ta tolerojmë si shoqëri, e cila kemi kaluar nëpër procese të rënda që Albin Kurti të luajë me institucionet e vendit edhe në vazhdim. As veprimi i djeshëm, asgjë nuk ka bërë që të ndryshojë qëndrimi ynë, sepse edhe sot ne jemi jashtë kushtetueshmërisë”, tha Demaku, transmeton Klankosova.tv.