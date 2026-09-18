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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka marrë rrugë për një udhëtim jashtë vendit.
Në mesin e shumë zhvillimeve në vend, i pari i Qeverisë sot është parë në Aeroportin e Vjenës, raporton Klankosova.tv.
Klan Kosova ka siguruar pamje ekskluzive, ku Kurti shihet edhe me zyrtarë të tjerë.
Zyra e Kryeministrit akoma nuk ka lëshuar njoftim për një udhëtim zyrtar të shefit të ekzekutivit, por redaksia mëson se ai do të marrë pjesë në margjinat e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Klan Kosova do të ju mbajë të informuar me detajet e reja.