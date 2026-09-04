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Prishtina ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në kampionat, pasi mposhti Vushtrrinë me rezultat 1-0.
Golin e fitores për skuadrën kryeqytetase e shënoi Albin Krasniqi, saktësisht pas një ore lojë, duke i dhënë tri pikët e radhës Prishtinës.
Me këtë fitore, Prishtina vazhdon formën fantastike në javët e fundit, teksa në tri ndeshjet e fundit ka realizuar nëntë gola dhe ka pranuar vetëm dy, me golavarazh 9-2.
Në xhiron e ardhshme, Prishtina do të ketë një tjetër përballje interesante, pasi udhëton te Drenica. Ndërkohë, Vushtrria do të kërkojë rikthimin te fitorja në shtëpi ndaj Llapit.