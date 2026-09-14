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Një telefonatë për vendosjen e një bombe në shkollën “Emin Duraku” në Tiranë ka alarmuar Policinë shqiptare mëngjesin e së hënës.
Telefonata është pranuar rreth orës 06:30, me pretendimin se në ambientet e shkollës ishte vendosur një mjet shpërthyes.
Pas njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore, përfshirë edhe ato të antiterrorit, të cilat kanë kryer kontrolle në objekt.
Pas verifikimeve, Policia ka konstatuar se bëhej fjalë për alarm të rremë dhe se në shkollë nuk kishte asnjë mjet shpërthyes, shkruan Abcnewsal, transmeton Klankosova.tv.
Në vijim të hetimeve, Policia ka arrestuar Edmond Jataganin, i cili dyshohet se qëndron pas telefonatës që shkaktoi alarmimin.
Sipas raportimeve, Jatagani është person i njohur për Policinë e Shtetit, pasi është shoqëruar disa herë për dhunë gjatë protestave.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e ngjarjes.