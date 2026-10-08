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Një video qarkulloi sot në rrjete sociale, ku dyshohej se një person po qarkullon me armë në oborrin e një shkolle fillore në Ferizaj.
Klankosova.tv ka kontaktuar me zëdhënësin e Policisë Rajonale të Ferizajt, Kanun Veseli i cili tha se policia identifikoi një 12 vjeçar i cili u konstatua se kishte në posedim armë lodër.
Ai është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj në praninë e një familjari dhe për të gjitha veprimet policore është njoftuar Prokurori i Shtetit për të Mitur.
"Lidhur me videon e publikuar në rrjetet sociale, ku pretendohej se në një shkollë fillore në Ferizaj shihej një person me armë, Policia, përkatësisht Stacioni Policor në Ferizaj, ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për verifikimin e rastit. Gjatë trajtimit të rastit është identifikuar një fëmijë rreth 12 vjeç, i cili së bashku me një familjar është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj. Pas verifikimeve, është konstatuar se objekti i paraqitur në video ishte armë lodër.Për të gjitha veprimet policore është njoftuar Prokurori i Shtetit për të Mitur".