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Mijëra shkolla në Itali u evakuan të mërkurën, pasi rreth 6,300 prej tyre morën mesazhe kërcënuese për vendosjen e bombave.
Ky është rasti më i fundit në një seri kërcënimesh dhe sulmesh kibernetike që kanë tronditur vende të ndryshme të Evropës, duke shënjestruar supermarkete, sistemet e trafikut ajror dhe transmetuesit mediatikë, transmeton klankosova.tv.
Edhe Skocia, Irlanda e Veriut dhe Republika e Irlandës raportuan se shumë shkolla kishin marrë mesazhe të ngjashme elektronike nga jashtë vendit.
Megjithatë, kërcënimet u cilësuan si mashtrime dhe nuk shkaktuan ndërprerjen e procesit mësimor.
Në Itali, shkollat reaguan menjëherë duke mbyllur ambientet dhe evakuuar nxënësit, çka detyroi shumë prindër të ndërprisnin aktivitetet e tyre për të marrë fëmijët.
Sipas Reuters, ngjarjet e fundit kanë shtuar shqetësimet për sigurinë kibernetike dhe keqpërdorimin e komunikimeve elektronike për të krijuar panik dhe për të ndërprerë funksionimin normal të institucioneve në disa vende evropiane.