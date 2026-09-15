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Interi rrezikon të ketë një mungesë shumë të rëndësishme në derbin e së shtunës ndaj Romës në “Olimpico”.
Hakan Çalhanoglu është në dyshim serioz për sfidën që luhet më 19 shtator, pasi mungoi edhe në fitoren spektakolare 5-3 ndaj Udineses. Mesfushori turk ka pësuar një lodhje muskulore në aduktorët e kofshës.
Stafi mjekësor i Interit do ta monitorojë gjatë ditëve në vijim dhe vetëm pas ekzaminimeve të mëtejshme do të kuptohet nëse Çalhanoglu mund të jetë gati për përballjen direkte me Romën.
Shqetësimi është i madh për trajnerin Cristian Chivu, pasi bëhet fjalë për një nga lojtarët kryesorë të mesfushës. Interi dhe Roma kanë nga 12 pikë pas katër javësh, ndaj dueli i “Olimpicos” është edhe një përballje direkte për kreun e Serie A.
Për Interin, lajmi i keq nuk mbaron këtu: edhe John Stones u lëndua ndaj Udineses dhe është në dyshim për Romën.