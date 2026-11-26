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Një alarm për bombë është ngritur në selinë mbretërore detare në Portsmouth të Anglisë.
Lajmi është bërë i ditur nga Policia, e cila është alarmuar përmes një telefonate. Megjithatë, sipas autoriteteve, alarmi nuk paraqet rrezik, raporton The News, Portsmouth, transmeton Klan Kosova.
“Incidenti i sigurisë në HMS Excellent ka përfunduar pas një kontrolli të kryer nga Policia dhe personeli i Ministrisë së Mbrojtjes. Baza vazhdon të jetë plotësisht funksionale, ndërsa hetimet lidhur me incidentin janë ende në vazhdim”, ka bërë të ditur një zëdhënës i selisë mbretërore detare. /Klankosova.tv