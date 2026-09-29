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Raphinha është zëvendësuar në pushim gjatë miqësores së Brazilit ndaj Australisë, pas një shqetësimi muskulor në kofshë.
Ylli i Barcelonës e nisi ndeshjen si titullar dhe ishte protagonist, duke shënuar nga penalltia për 2:2 në fundin e pjesës së parë. Megjithatë, pas pushimit ai nuk u rikthye në fushë, me Endrick që hyri në vendin e tij.
Raportimet e para nga Brazili bëjnë të ditur se Raphinha ndjeu shqetësim në kofshë. Për momentin nuk ka konfirmim për një lëndim serioz dhe as për kohën e mundshme të mungesës.
Gjendja e tij pritet të vlerësohet më në detaje nga stafi mjekësor i Brazilit në orët në vijim.