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Vëllai i Madh ka bërë një njoftim të rëndësishëm për banorët, duke konfirmuar se sonte do të ketë eliminim.
Përmes një njoftimi drejtuar banorëve, Vëllai i Madh bëri të ditur se njëri prej tyre do të duhet të lërë shtëpinë sonte.
“Banorë, largimi i Behares ndikoi në rrjedhën e kësaj jave dhe televotimi u anulua, por kjo nuk do të thotë që sonte nuk do të ketë eliminim… Sonte njëri prej jush do ta lërë shtëpinë”, u komunikoi Vëllai i Madh.
Njoftimi ka shtuar tensionin në shtëpi, ndërsa mbetet të shihet se cili nga banorët do të jetë i radhës që do t'i japë fund rrugëtimit në BBVK5.