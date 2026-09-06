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Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë pasditen e sotme kodrat e fshatit Kropisht, në zonën e Selenicës në Shqipëri.
Flakët janë përhapur në sipërfaqe të konsiderueshme me ullinj, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke vënë në rrezik disa shtëpi pranë zonës së përfshirë nga zjarri.
Situata mbetet shqetësuese, pasi nëse flakët vijojnë të avancojnë me shpejtësi gjatë orëve në vijim, rreziku për banesat dhe vetë fshatin Kropisht mund të shtohet ndjeshëm.
Sipas informacioneve, pranë vendit ku po përhapet zjarri nuk kanë mbërritur ende shërbimet zjarrfikëse të Bashkisë Selenicë.
Banorët ndodhen përballë një situate alarmante, ndërsa mbetet për t'u parë nëse flakët do të mund të vihen nën kontroll në kohë për të shmangur përhapjen e tyre drejt zonave të banuara./A2Cnn