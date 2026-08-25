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Hetuesit gjermanë zbuluan një dron të tretë dhe eksplozivë të dyshuar të lidhur me sulmin e tentuar të këtij muaji në aeroportin Leipzig/Halle, thanë të martën transmetuesit NDR dhe WDR dhe gazeta Sueddeutsche Zeitung.
Droni u gjet më 14 gusht, 10 ditë pas incidentit, në perëndim të aeroportit, ku hetuesit zbuluan gjithashtu rreth 50 gramë (1.8 oz) të një substance që dyshonin të ishte heksogjeni eksploziv ushtarak, thanë raportet e medias, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese të Reuters për koment. Burime sigurie të cituara në raporte dyshojnë për përfshirje të inteligjencës ruse në sulmin e tentuar, një akuzë që Moska e ka mohuar.
Më 4 gusht, një dron i ngarkuar me eksplozivë u zbulua pranë një avioni mallrash ukrainas Antonov që përdoret për furnizime ushtarake. Hetuesit dyshojnë gjithashtu se një dron i dytë mund të jetë përplasur me një aeroplan mallrash të DHL menjëherë pas mbylljes së përkohshme të aeroportit.
Aeroporti është një qendër logjistike mallrash dhe ushtarake që përdoret nga NATO dhe Antonov Airlines e Ukrainës për furnizime ushtarake.