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Policia ka bërë të ditur se nuk ka mjet shpërthyes në rrugën “Rrustem Hyseni” në Prishtinë.
Këtë për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për kryeqytet, Enis Pllana, i cili tha se ka filluar puna për zbardhjen e të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast.
“Informata është trajtuar nga ana e policisë. Pas kontrolleve të kryera nga njësitet kompetente, është konfirmuar se nuk ka mjet shpërthyes”.
“Hetuesit policor në koordinim me prokurorin e shtetit, kanë filluar punën për zbardhjen e të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast”, thuhet në konfirmim./Klankosova.tv