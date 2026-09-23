Lajmet e fundit
David Alaba është pranë transferimit te Udinese, pasi ka arritur marrëveshje verbale me klubin italian.
Mbrojtësi austriak, 34-vjeçar, është lojtar i lirë që prej largimit nga Real Madridi në fund të sezonit të kaluar.
Sipas Fabrizio Romanos, kanë mbetur vetëm procedurat formale dhe nënshkrimi i kontratës, transmeton Klankosova.tv.
Alaba pritet të vazhdojë karrierën në Serie A, ku do të kërkojë të rikthehet në ritëm dhe të ketë më shumë minuta pas problemeve fizike që e shoqëruan në vitet e fundit.