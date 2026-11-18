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Edon Zhegrova mund të largohet nga Juventusi gjatë afatit kalimtar të janarit, pasi klubi saudit Al-Ittihad raportohet se ka rinisur interesimin për transferimin e futbollistit të Kosovës.
Skuadra nga Liga Profesionale Saudite e ka përcjellë Zhegrovën që nga fundi i sezonit të kaluar, ndërsa gjatë afatit kalimtar të verës kishte tentuar ta bindte për t'iu bashkuar ekipit, transmeton "Yahoo" një raportim të “JuveFC”, transmeton Klankosova.tv.
Në atë kohë, Zhegrova ishte i gatshëm të transferohej në Arabinë Saudite, por interesimi i Al-Ittihadit u zbeh më pas. Kështu, futbollisti kosovar mbeti në Torino, pavarësisht se Juventusi ishte i gatshëm ta shiste.
Megjithatë, situata e tij te skuadra italiane ka ndryshuar disi, pasi në muajt e fundit ka treguar paraqitje inkurajuese, veçanërisht kur është aktivizuar nga banka rezervë.
Zhegrova ka dëshmuar se mund të ndikojë në rrjedhën e ndeshjeve kur inkuadrohet gjatë lojës, por paraqitjet e tij nuk kanë qenë po aq bindëse kur ka nisur takimet nga minuta e parë.
Juventusi kërkon futbollistë ofensivë që mund të ofrojnë vazhdimësi dhe ndikim që nga fillimi i ndeshjeve. Deri më tani, Zhegrova nuk ka arritur të dëshmojë se mund ta bëjë këtë në mënyrë të rregullt, çka mund të jetë një nga arsyet pse klubi nuk e përjashton largimin e tij.
Sipas mediumit italian “Tuttojuve”, Al-Ittihad ka rikthyer interesimin për reprezentuesin e Kosovës dhe është serioz për ta realizuar transferimin e tij gjatë afatit kalimtar të janarit.
Ky zhvillim shihet si lajm i mirë për Juventusin, i cili synon ta shesë Zhegrovën dhe paratë e përfituara nga transferimi t'i përdorë për përforcimin e repartit ofensiv.
Largimi i tij do t'i krijonte gjithashtu hapësirë skuadrës italiane për të sjellë një tjetër futbollist.
Në anën tjetër, për futbollistin kosovar, interesimi i klubit saudit mund të përfaqësojë një mundësi të re për të rifilluar karrierën, pasi nuk ka arritur të sigurojë një vend të rregullt në formacionin bazë të Juventusit. /Klankosova.tv