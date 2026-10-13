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Një nga temat kryesore që u trajtuan në emisionin Rubikon ishte edhe ndryshimi i Ligjit për Specialen.
Gazetari Vehbi Kajtazi, deklaroi se ajo që po i kritikon ashpër këto ndryshime është Komisionerja për Zgjerim, Marta Kos, e cila nga shteti slloven po akuzohet për bashkëpunim me UDB-në.
"Këto çështje që përpiqen me i fsheh ne nuk do të duhej me i fsheh", deklaroi Kajtazi në Klan Kosova.
Ai theksoi se ata që kanë bashkëpunuar me UDB-në ndonjëherë, kurrë nuk mund të jenë miqësorë me Kosovën.