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Situatat e fundit të krijuara nga Arlinda në “Big Brother VIP Kosova 5” kanë marrë vëmendje edhe jashtë shtëpisë, duke u bërë temë diskutimi mes figurave publike.
Për sjelljen dhe veprimet e saj brenda shtëpisë më të famshme në vend ka folur edhe aktorja Lena Berisha, e cila ishte e ftuar në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.
Gjatë diskutimit, Berisha ndau mendimin e saj për Arlindën, duke u shprehur e zhgënjyer me mënyrën se si ajo po sillet në këtë edicion.
“Ajo o ka m'dëshpëron total çdo ditë e ma shumë”, deklaroi aktorja, transmeton Klankosova.tv.
Ajo tregoi se në fillim të këtij edicioni kishte qenë entuziaste për hyrjen e Arlindës në shtëpi, pasi e njihte si një person të mençur dhe kishte pritshmëri të tjera nga ajo.
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