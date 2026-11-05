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Aktorja e njohur hollivudiane, Charlize Theron, ka bërë disa deklarata pikante për jetën sentimentale dhe lirinë që, sipas saj, të ofron të qenit beqare.
Gjatë një interviste në podcastin “Call Her Daddy”, aktorja 50-vjeçare ka rrëfyer me humor për një përvojë me një 26-vjeçar, të cilën e ka përshkruar si fantastike, transmeton Klankosova.tv.
Theron ka bërë shaka se një përvojë e tillë do të ishte shumë më e vështirë nëse do të ishte e martuar, duke shprehur kështu kënaqësinë që i jep jeta pa kufizimet e një marrëdhënieje martesore.
Aktorja, e cila prej vitesh nuk është në një lidhje publike afatgjatë, ka folur edhe më herët hapur për zgjedhjen e saj për të jetuar e pavarur dhe pa ndjekur pritshmëritë tradicionale për martesën.