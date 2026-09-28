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Protesta “Jo në emrin tim” vazhdon sonte, me natën e saj të 13-të në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Aktori Kushtrim Sheremeti do t’u drejtohet pjesëmarrësve me një fjalim.
Programi do të nisë me Betimin e Ushtarit nga veterani Bekim Juniku. Më pas do të flasin organizatori i protestës, Çlirim Haziri, gazetarja nga Shqipëria, Denada Kola, dhe aktori Kushtrim Sheremeti, transmeton Klankosova.tv.
Në ekranin LED do të shfaqet videoja “Rrëfimi i ushtarit”, ndërsa veterani Bekim Juniku do të ndajë edhe dëshminë e tij personale.
Luan Jahiri do të sjellë një interpretim për Epopenë e Jezercit dhe një këngë ushtarake.
Pjesë e mbrëmjes do të jetë edhe aksioni simbolik “Një minutë heshtje për drejtësinë”. Protesta fillon në orën 21:00.