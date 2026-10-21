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Aktori dhe stuntmani Al Leong, i njohur për rolin e tij në filmin ikonik “Die Hard”, është dërguar me urgjencë në spital pasi dyshohet se ka pësuar një goditje në tru, raportojnë mediat e huaja.
74-vjeçari thuhet se ka përjetuar një problem shëndetësor në Kaliforni javën e kaluar, ndërsa familja e tij ka kërkuar privatësi. Deri më tani, nuk ka informacione të qarta për gjendjen e tij shëndetësore dhe as nuk dihet nëse ai vazhdon të jetë i shtruar në spital, shkruan TMZ, transmeton Klankosova.tv.
Al Leong është i njohur për rolin e Uli-t, një prej terroristëve në filmin “Die Hard” të vitit 1988, ku luajti përkrah Bruce Willis. Gjatë karrierës së tij disa dekadëshe, ai u shfaq edhe në produksione të njohura si “Lethal Weapon” dhe “Big Trouble in Little China”.
Karrierën në film e nisi në vitin 1981 dhe u bë i njohur për rolet e tij si personazhe të ashpër në filma aksion.