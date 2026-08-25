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Aktori i filmave për të rritur, Christian Styles, ka vdekur në moshën vetëm 29-vjeçare. Sipas të dhënave të konfirmuara nga Zyra e Ekzaminuesit Mjekësor të Wayne County, në Michigan, Styles vdiq më 20 gusht.
Deri më tani, autoritetet nuk kanë bërë të ditur shkakun dhe mënyrën e vdekjes.
Styles iu bashkua industrisë së argëtimit për të rritur në vitin 2021 dhe brenda pak kohësh arriti të krijojë një audiencë të madhe në internet. Ai kishte më shumë se 1 milion ndjekës në Instagram dhe X, ndërsa publikonte gjithashtu përmbajtje në platformën OnlyFans, shkruan TMZ, transmeton Klankosova.tv.
Familja e tij po përballet ndërkohë edhe me probleme të rënda shëndetësore. Sipas fushatës, prindërit e Christian Styles, Johnny dhe Ellen, po trajtohen për probleme serioze shëndetësore, përfshirë edhe kancerin.
Vdekja e Styles në moshën 29-vjeçare ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa familjarët kanë kërkuar mbështetje për përballimin e shpenzimeve të ceremonisë mortore.