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Tre aktorët e njohur të “Logjikonomisë”, Granit Uka, Agan Asllani dhe Fisnik Ademi i janë bashkuar thirrjes për pjesëmarrje në Marshin për Liri, që do të mbahet më 12 shtator.
Përmes një mesazhi të përbashkët, ata kanë bërë thirrje që qytetarët të bashkohen në marsh në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
“Me zemër e shpirt e presim lirinë e tyre”, është mesazhi që aktorët kanë përcjellë në prag të marshit.
Marshi për Liri do të mbahet më 12 shtator, me fillim nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.