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Studentët e Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” do të protestojnë të hënën kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Marshi do të nisë në orën 11:30 nga Qendra e Studentëve dhe do të vazhdojë drejt sheshit “Skënderbeu”, ku studentët do të mbajnë edhe fjalime.
Ata kanë paralajmëruar hartimin e një memorandumi me gjashtë pika, ku kërkohet, ndër të tjera, mbështetje financiare, politike dhe morale për të akuzuarit.
Studentët u kanë bërë thirrje edhe partive politike që të tregojnë unitet dhe bashkëpunim lidhur me këtë çështje.
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