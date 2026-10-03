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Edhe në Malmo të Suedisë është mbajtur protestë kundër aktgjykimit dënues të shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Një numër bashkatdhetarësh kanë dalë në rrugët e qytetit dhe kanë marshuar duke mbajtur pankarta në duar, në të cilat shkruhej “UÇK - Luftë për Liri”.
Protestuesit ishin të veshur me ngjyrat kuq e zi, ndërsa në duar mbanin edhe flamurin kombëtar shqiptar.
Protesta vjen pas aktgjykimit të shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Dhomat e Specializuara në Hagë, ndaj të cilit pritet të zhvillohet procedura e apelit. /Klankosova.tv