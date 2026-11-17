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Burrit që ia mbajnë fotografinë në mur, hallin po ia qajnë në tavolinë.
Dënimi i ri për Hashim Thaçin në Hagë, u vlerësua si i turpshëm e i papranueshëm nga Partia Demokratike, nga e cila paralajmërojnë se nuk do të rrinë duarkryq.
Se çka janë këto hapa pas këtij vendimi nuk u tregua. Fjalë pak u.d kryetarja e PDK-së, ishte edhe për punën e strategjisë shtetërore për përballje me Apelin në rastin e ish-krerëve të UÇK-së, proces që s'dihet në çfarë faze është.
Pikërisht, në punën e këtij grupi ka shpresë Vetëvendosja që do përfshihet si çështje edhe vendimi i së martës për tentim- pengim drejtësie.
Jo vetëm ky grup, por krejt deputetët e kanë në dorë nëse do futet në fuqi Ligji për Dhomat e Specializuara, i cili pritet shpejt të vijë në Kuvend.
Zvarritje për këtë që u vu në rend të ditës, por ende jo në votim, nuk do as Aleanca.
As për vazhdimin e seancës që ka në rend këtë ligj, e as për thirrjen e një tjetre nuk u arrit dakordim në mbledhjen e kryesisë, që dështoi në mungesë kourumi.
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